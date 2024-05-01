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İstanbul Film Station'da gerçekleştirilecek network etkinliği 'Market Station' duyuruldu

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İstanbul Film Station tarafından düzenlenen network etkinliği 'Market Station', 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte sinema sektöründeki tecrübeli isimler genç sinemacılarla buluşacak ve atölye ve paneller düzenlenecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna 'www.istanbulfilmstation.com' adresinden ulaşılabilecek.

İstanbul Film Station tarafından düzenlenen network etkinliği "Market Station" 3-5 Mayıs'ta yapılacak.

İstanbul Film Station'dan yapılan açıklamaya göre, sinema sektöründeki tecrübeli isimlerin genç sinemacılarla buluşacağı atölye ve panellerden oluşan etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğin proje geliştirme atölyesine katılacak yapımlar, Gülengül Altuntaş, Nadir Öperli ve Ayça Çiftçi tarafından belirlendi.

Beril Tan'ın "Alis", Esranur Güler'in "Asfaltın Ters Tarafı", Alp Kaan Akkaya'nın "Boşluğun Sesi", Atakan Yılmaz'ın "Ev Seni Acıtan Yerdir", Yiğit Erkol'un "Mustafa Jones", İlayda İşeri'nin "Tarla Fareleri", Dalya Keleş'in "Yerçekimi" ve Ali Baran Baz'ın "Yersizyurt" adlı projeleri finale kalan eserler arasında yer aldı.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna "www.istanbulfilmstation.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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