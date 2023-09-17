İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü depreme karşı güçlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul depremine karşı önlem almak için 1994 yılında inşa edilen Yeni Galata Köprüsü'ndeki çalışmayı tamamladı. 16 Eylül akşamı itibarıyla köprü her iki yönden trafiğe açıldı.

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen ve 490 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü'ndeki çalışmayı tamamladı. Köprü, "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" ile olası İstanbul depremine karşı yenilendi. Derz değişimi ve asfalt yenileme işlemlerinin yapıldığı çalışma, 2 etaplı olarak gerçekleştirildi.

Köprünün geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı ve bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edilerek gereksiz ağırlıklar alındı. Ayrıca çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapıldı.

DEPREME KARŞI DİRENÇ ARTIRILDI

Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilendi.

Yapılan çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrü uzatılarak, olası bir depreme karşı direnç artırıldı.

5 GÜN ÖNCE TAMAMLANDI

20 gün olarak planlanan 2. Etap çalışması 15 günde bitirildi. Galata Köprüsü planlanandan 5 gün önce her iki yönden araç ve yaya trafiğine açıldı.