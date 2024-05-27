Ferdi gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor?

Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinin başında gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçabilir. Peki, Ferdi gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor?

FERDİ KADIOĞLU GİDİYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamada, "Benim tahminim, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." dediği Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'e gideceği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Arsenal, Ferdi Kadıoğlu ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.