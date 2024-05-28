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Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı?

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Galatasaray'ın sevilen ve başarılı teknik direktörü Okan Buruk, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı?

2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvurmuş ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçmişti. Peki, Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı?

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. Nihan (Akkuş) Buruk, 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. Almanya dizisinde rol aldı. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü. Nian markası çatısı altında kadın ve erkek hazır giyim tasarımları yapan Buruk, koleksiyonlarını İstanbul ve Londra Moda haftalarında sunuyor.

NİHAN AKKUŞ VE OKAN BURUK ÇİFTİ BOŞANDI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Burukgeçtiğimiz aylarda 17 yıllık evliliklerini noktaladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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