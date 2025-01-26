İstanbul'daki medya yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da bulunan bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genel yayın yönetmenleri, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği, "Devrilen Diktatör", "Haber" kategorisinde, Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi Yutan Deve", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Cedi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Dağlı, "Yılın Kareleri" oylamasının medyada da ses getiren etkinlik haline geldiğini söyledi. Fotoğraflarla bir yılın panoramasının ortaya çıktığını dile getiren Dağlı, fotoğraf karelerinin, haber değerinin yanına sanatsal değerin de eklenmesiyle daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.

" Anadolu Ajansı, Türk halkının 'Bizim haber ajansımız' diyebileceği yegane bir kurum" ifadesini kullanan Dağlı, özellikle son 15-20 yılda önemli atılımlar gerçekleştiren AA'nın, AP ve Reuters gibi uluslararası haber ajanslarıyla rekabet edebilir seviyeye geldiğine dikkati çekti.

Dağlı, bir televizyon yayıncısı olarak bu durumu net şekilde görebildiklerini belirterek, "Yurt dışı haberleri açısından sadece Reuters ya da AP haber ajansına bağlı kalmadan Anadolu Ajansının kaynaklarını ve içeriklerini de kullanmak televizyon yayıncılığı açısından da çok ciddi zenginlik." diye konuştu.

"Filistin'deki katliamı gözler önüne seren Anadolu Ajansı"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği "Halkın Gücü", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi Terk Ederken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" ve "Spor" kategorisinde Piero Cruciatti'nin "Yansıma" isimli fotoğraflarını seçti.

Likoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının habercilik ve geleceğe kayıt bırakma açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Geçen yıl dünya ve Türkiye açısından birçok olayın yaşandığı, gündemlerin birbirini çok hızlı şekilde takip ettiğini, acıların ve sevinçlerin peş peşe geldiğini dile getiren Likoğlu, bu yönüyle 2024'ü en iyi anlatan kareleri tercih ettiğini belirttti.

Suriye konusunda hem acı hem sevinç hem de sembol fotoğraflar bulunduğunu, dolayısıyla her fotoğrafın birinciliği hak ettiğini söyleyen Likoğlu, özgürlüğü en iyi anlatan kareyi seçtiğini ifade etti.

Likoğlu, 2023 ve 2024'te Filistin'de tarihin hiçbir zaman unutmayacağı büyük bir soykırım yaşandığına işaret ederek, "Filistin'deki katliamı gözler önüne seren, belgeleyen, kayıt altına alan ki Anadolu Ajansı bu konuda çok büyük bir emek ve hizmete imza attı. Oradaki bütün zulmü, soykırımı belgeledi. Dolayısıyla 'Haber' kategorisinde fotoğraf seçerken Filistin ağırlıklı bir tercihte bulundum." diye konuştu.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Likoğlu, "Çok kıymetli bir hizmet olarak bakıyorum. Fotoğrafları kayıt altına almak ve onları yarışmaya tabi tutmak şüphesiz önemli. Çünkü marifet iltifata tabiidir. Ne kadar yarıştırırsak önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel fotoğraflar ortaya çıkar diye düşünüyorum." dedi.

"İşkence, zulüm, diri diri toprağa gömmek, toplu mezarlar"

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına Sarılmış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" fotoğraflarını seçti.

İbrahimoğlu, "Bu oylamada zorlandım, hangi kareyi seçeceğim konusunda karar veremedim." diyenlerin çok olacağını söyledi.

Çok meşakkatli bir yılın geride kaldığına dikkati çeken İbrahimoğlu, "Zaten bir önceki yıldan devrolurken de İsrail zulmü, soykırımı karşısında geçen yılki oylamada seçtiğimiz fotoğrafları içimiz acıya acıya, kanaya kanaya tercih etmek zorunda kalmıştık. Bu zulüm halen devam ediyor, bitmiş değil, geride bıraktığımız yılda artarak devam etti." dedi.

İbrahimoğlu, Suriye'de yaşananların da yılın son dönemine damgasını vurduğunu dile getirerek, "Orada da yıllardır yaşanan zulüm, Suriye'nin gerçek sahiplerine ülkenin teslim edilmesiyle son buldu. Bu son buluş bir yandan sevindirici, bir yandan zafer edasıyla karşılanırken geride bırakılan o zulmün izleri fotoğraf karelerine yansımış." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların işkence, zulüm, diri diri toprağa gömmek, toplu mezarlara ilişkin bir çok kanıtın ortaya koyduğuna, bunların uluslararası mahkemelerde önemli delil teşkil edeceğine dikkati çeken İbrahimoğlu, şunları kaydetti:

"Kategoriye alınan ve değerlendirmeye tabi tutulan her kare birbirinden çarpıcıydı. Ben onlardan 'Ölümcül Kanıt' isimli fotoğrafı tercih ettim. Çünkü iki kelime çok çarpıcı, hem ölümcül oluşu hem kanıt. Çünkü idam sehpasında kullanılan iplerin, urganların bir kanıt olarak ortaya konmuş olması Suriye'de yaşananların özetinin de bir parçası ve bir hikaye aslında. Dolayısıyla bir ibret vesikası."

İbrahimoğlu, Suriye'de yaşananları İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma benzeterek, "Suriye'de ne olup bittiğini bu fotoğraflar tam anlamıyla göstermiş oldu. Ben Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflarda, her karede emeği olan Anadolu Ajansı foto muhabirleri arkadaşlarıma hem teşekkür ediyor hem onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Allah kimseyi devletsiz bırakmasın"

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru da bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, bu kareler arasında seçim yapmakta çok zorlandığını söyledi.

Doğru, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti", "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar Arasında" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Suriye'nin özgürleşmesinin dünya adına çok önemli olduğuna işaret eden Doğru, "Umarım bir an önce onlar da kendi devletlerini kurar, kendi hayatlarına ve yaşamlarına dönerler. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, inşallah bu özgürlükleri ebedi olur. Bu mutlulukları da devamlı şekilde sürdürürler." dedi.