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İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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İstanbul'da sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda sahte belge hazırladığı değerlendirilen bir kişiyi takibe alan ekipler, yolda durdurdukları şüphelinin üst aramasında sahte kimlik ve sürücü belgeleri ele geçirdi.

Zanlının Fatih ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 81 sahte pasaport, 179 sahte kimlik ve sürücü belgesi, soğuk damga ve giriş çıkış mühürleri, 34 sahte vize yaprağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 400 lira, 51 bin 850 avro ve 3 bin 400 dolar bulundu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte belgelerin Esenler ilçesinde bir adreste hazırlandığını belirledi. Buraya düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise farklı ülkelere ait 10 bin sahte pasaport yapmak için yeterli malzeme ve materyal, 5 bin 422 hologram ve filigram ile çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgeleri, lazer kesim cihazı, mor ışık, yazıcı, tarayıcılar ve yapım aşamasında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken ikisi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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