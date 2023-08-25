İstanbul'da ilçe bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları farklı aşamalarda sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken, İstanbul'daki ilçe belediyeleri bu alandaki çalışmalarını farklı projelerle sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken, İstanbul'daki ilçe belediyeleri bu alandaki çalışmalarını farklı projelerle sürdürüyor.

Olası Marmara depremi nedeniyle mega kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları bir kez daha önem kazandı.

Anadolu Ajansı muhabirleri, bu kapsamda, İstanbul'u ilçe ilçe araştırarak, her bölgede kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi, riskli yapılar ve yapı stoku hakkında belediye başkanları ile yetkililerden bilgi aldı.

Bazı ilçelerde kentsel dönüşüm kapsamında binlerce bağımsız birim inşa edilip hak sahiplerine teslim edilirken, kimi ilçelerde projeler başlama aşamasında bulunuyor. Kimilerinde ise imar sorunları gibi çeşitli nedenlerden dolayı henüz herhangi bir çalışma yapılamıyor.

İlçe ilçe kentsel dönüşüm çalışmaları

İstanbul'daki 32 ilçenin belediye başkanları ve yetkililerinden alınan bilgilere göre, il genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları farklı aşamalarda sürüyor.

İstanbul'un SİT (koruma) alanı olan Adalar'da kentsel dönüşüm uygulaması yapılacak alan bulunmadığı bildirildi.

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca 31 Mart 1984'te "Sit Alanları Bütünü" ilan edilen Adalar'da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası) afet riskli alanlar, ilgili kanunlar çerçevesinde mikro bölgeleme çalışmalarında yapılan tespitler sonucunda ele alınıyor. İnşaat çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlardan onay alınması gerekiyor.

Arnavutköy ve Ataşehir'de kentsel dönüşüm

Arnavutköy'de ilçedeki binaların çoğu yakın zamanda inşa edilmiş olduğundan kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmuyor ancak buna rağmen iletilen talepler belediye tarafından değerlendiriliyor.

İlçe statüsüne 2008'de kavuşan Ataşehir, hızlı gelişen ve yüksek katlı binaların hakim olduğu bir bölge olarak biliniyor.

Belediyeye yıkım ruhsatı alabilmek için yapılan müracaat sayısı 6 Şubat depremlerinden sonra yüzde 150 artan ilçede, Örnek, Esatpaşa, Barbaros, İçerenköy, İnönü, Yenişehir ile Yenisahra mahallelerinde riskli ve rezerv yapı alanları yer alıyor.

Avcılar'da 1967 bina yenilendi, Bağcılar'da 4 bin 500 bina için dönüşüm başlatılacak

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 1967 bina yenilenerek anahtar teslimi yapıldı.

Yerinde ve uzlaşmaya dayalı olarak kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği ilçede, 1967 binada 100 bini aşkın vatandaş yaşıyor.

Kentsel dönüşümün yoğun sürdüğü ilçelerden Bağcılar'daki yaklaşık 250 bin bağımsız bölümün yüzde 70'i, 1999 öncesi yapılardan oluşuyor.

Son 1 yıl içerisinde 1500 civarında konutun yıkıldığı ilçede, 1500 konut için de aynı kararın kısa sürede alınması bekleniyor.

TOKİ işbirliğiyle de 1500 konutun daha dönüşmesinin planlandığı ilçede, toplam 4 bin 500 konutluk bir dönüşümün bir yıl içerisinde başlaması hedefleniyor.

Bahçelievler'de 1999 öncesi binaların yüzde 35'i yenilendi

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 1999 yılından önceki binaların yaklaşık yüzde 35'i yenilendi. İlçedeki 23 bine yakın binadan yaklaşık 8 bin 900'ü yenilenirken, acil dönüştürülmesine karar verilen 150 bina bulunuyor.

Kentsel dönüşüme ilgiyi artırmayı hedefleyen belediye, bitişik nizam binaların birleşerek kentsel dönüşüme gitmesi halinde fazla kat veya metrekare alanı oluşturuyor.

Bakırköy'de 132 yüksek riskli bina bulunuyor

Bakırköy'de toplam 11 bin 594 bina bulunuyor. 6306 sayılı Riskli Yapılar Hakkında Kanun uyarınca, ilçede halihazırda yüksek riskli 132 bina yer alırken, 67 binanın boşaltılması için tebligatlar tamamlandı. 65 binanın tebligatlarının ise tapu müdürlüğünden gelecek tebligat ve adres bilgisi yazısına müteakiben yapılacağı belirtiliyor.

Başakşehir'de riskli yapı oranı yüzde 50'den 13'e düştü

Başakşehir Belediyesi, Ziya Gökalp, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe statüsüne kavuştuğu 2009'da riskli yapı oranı yüzde 50 seviyelerinde olan Başakşehir'de bu rakam yüzde 13'e düştü.

Belediyenin, iştirak şirketi Başakkent AŞ üzerinden yürüttüğü çalışmalarda birçok noktada kentsel dönüşüm sürüyor. İlçede Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort ve 930 konutluk Yuvam Bahçeşehir Evleri, öne çıkan projeler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta son 10 yılda 603 riskli yapı yıkıldı

Farklı kanunlara tabi alanlar olması sebebiyle birçok imar planı bulunan Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm çalışmaları çok yönlü sürüyor.

Beşiktaş'ta son 10 yılda 603 yapı yıkılırken, 2000 öncesi inşa edilen SİT alanındaki yapıların dönüşümü için gerekli yasal işlemler devam ediyor.

Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüm projesinin yüzde 40'ı tamamlandı

Beykoz'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 10 ay önce temelleri atılan Tokatköy Mahallesi'ndeki projenin yüzde 40'ı tamamlandı.

Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, inşaatların TOKİ tarafından yapıldığı proje kapsamında 82 bin 792 metrekarelik alanda toplam 776 yeni konut inşa edilecek ve 47 iş yeri yapılacak.

Beylikdüzü'nde deprem riskli binaların neredeyse tamamı yıkıldı

Beylikdüzü'nde riskli olduğu tespit edilen 1073 binadan 1012'si yıkılırken, 61'i için resmi işlemler sürüyor.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşümde önceliği talep sayısı belirleyecek

Beyoğlu'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde 937 daire ve dükkanla birlikte 21 blokta başlatılan inşaat devam ediyor.

Fetihtepe Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşümde inşaatın yüzde 50'si tamamlanırken, buradaki konutların 2024'ün yaz aylarında teslim edilmesi hedefleniyor.

Büyükçekmece'deki çalışmalar

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 10 yılda 1052 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Süreç içerisinde ilçede 138'i acil olmak üzere 3 bin binanın dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çekmeköy'de 3 bin 309 bina yıkıldı

İlçe statüsüne 2009'da ulaşan Çekmeköy'deki 22 bin 893 binanın yüzde 23'ü 2000 yılından önce, yüzde 77'si bu tarihten sonra inşa edilmiş yapılardan oluşuyor.

İlçede son 10 yılda riskli olduğu belirlenen 2 bin 846 binadan 2 bin 764'ü yıkılırken, 89 yapının ise süreçleri devam ediyor.

Riskli yapı sürecine dahil olmadan taşınmaz sahiplerinin müteahhitlerle anlaşması sonucu 545 binanın yıkılıp dönüşüme dahil olmasıyla son 10 yılda toplam 3 bin 309 bina yıkılarak yeniden yapım sürecine girdi.

Esenler'de 60 bin konut, Esenyurt'ta 3 bin 937 yapı dönüştürüldü

Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 60 bin konut yıkılarak yapıldı. Son 3 ay içerisinde yıkılan konut sayısı 1500'e ulaşan ilçede 40 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta 11 yılda 3 bin 937 yapının yerinde dönüşümü sağlandı. Belediye tarafından 2014'ten itibaren riskli olduğu belirlenen 2 bin 508 yapıdan 2 bin 287'si yıkıldı.

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm

Eyüpsultan'da yapı stokunun yaklaşık üçte ikisi 1999 öncesine ait. İlçedeki 33 bin binadan 20 bini 1999 depremi öncesine aitken, 13 bin bina ise bu tarihten sonra inşa edilen yapılardan oluşuyor.

Acil yıkılmasına karar verilen 451 binadan 13'ü hariç tamamı yıkılan ilçede, 6 bin 500 konut ve 44 siteyi ilgilendiren saçak parsellerin dönüşümü için plan tadilatı hazırlandı. Bu kapsamda 5 sitenin yıkımı tamamlanıp yapımına başlandı.

Gaziosmanpaşa'da 263 bin 602 bağımsız birimin yaklaşık üçte ikisini 1999 öncesi yapılan binalar oluştururken, yapımı tamamlanan 5 bin 502 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İlçede 4 bin 661 konutun yapımı devam ederken, 3 bin 796 konutun da inşasına kısa sürede başlanması hedefleniyor.

İlçede 2024 sonuna kadar toplam 15 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kadıköy'deki 4 bin 214 bina yıkıldı, Kağıthane'de dönüşümün yüzde 60'ı tamamlandı

Kadıköy'de riskli olduğu belirlenen 4 bin 598 yapıdan 4 bin 214'ü, vatandaşların kendi aralarındaki anlaşmayla yıkıldı. Riskli yapılardan 384'ünün ise yasal süreçleri devam ediyor.

Kağıthane'de bulunan 220 bin bağımsız bölümün 130 bini 1999 sonrasında yapıldı.

Riskli binaların yüzde 60'ında kentsel dönüşümün sağlandığı ilçede, 2019-2023'te 5 bin 500 bağımsız birim yıkılarak, devlet ve özel sektörle 9 bin yeni konut üretildi.

Kartal, Küçükçekmece ve Maltepe'de toplamda 16 bin 2 bina yıkıldı

Kartal'da son 10 yılda riskli olduğu tespit edilen 5 bin 717 yapıdan 5 bin 203'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de 2000 yılı öncesine ait 28 bin 156 bina bulunuyor. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2012'den bugüne ilçede tespit edilen 7 bin 307 riskli yapıdan 6 bin 709'unun yıkımı gerçekleştirildi.

Maltepe'de yapılan çalışmalarda riskli yapı olarak tespit edilen 4 bin 461 binadan 4 bin 90'ının yıkımı tamamlandı.

Pendik'te 5 bin bina yıkıldı

Pendik'te kentsel dönüşümle ilgili yürütülen plan çalışmalarının yüzde 95'i tamamlanırken, ilçede son 10 yılda yaklaşık 5 bin binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçenin Orta ve Dumlupınar mahallelerinde rezerv alanı ilan edilen yaklaşık 1 milyon 50 bin metrekare alanın 142 bin metrekaresinde birinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Burada 1452 bağımsız bölüme tekabül eden 448 yapının yıkım işlemi tamamlanırken, bu alanda 1826 konut ve 255 dükkan olmak üzere 2 bin 81 bağımsız bölümün inşasının yapılması planlanıyor.

Sancaktepe'de 3 bin 12 riskli bina yenilenecek

Sancaktepe'deki 35 bin 500 binanın MR'ını çeken belediye, 3 bin 12 binanın riski olduğunu belirleyerek yenilenmesine karar verdi.

İlçede 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümü dönüşümün önünü açacak

Sarıyer'de mülkiyet ve tapu problemlerinin yoğun olduğu ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları daha çok bina bazında vatandaşlar tarafından yürütülüyor.

İlçede Boğaziçi ön görünümünde ve SİT alanında kalan bölgeler, koruma kurullarına bağlı olduğu için kentsel dönüşüm çalışması yürütülemiyor.

Silivri'de riskli 408 bina yıkılırken, 59 binaya ilişkin mahkeme süreci devam ediyor

Silivri'deki 51 bin 96 binadan 24 bin 904'ü 2000 yılı öncesi, 26 bin 192'si ise sonrası yapılardan oluşuyor.

İlçede riskli olduğu tespit edilen 467 yapıdan 408'i yıkılırken, 59 binaya ilişkin riskli yapı tespiti, mahkeme ve tebligat sürecine ilişkin iş ve işlemler devam ediyor.

Sultanbeyli'de 1473 yapıya yıkım ruhsatı verildi

Yerinde dönüşüm modelinin esas alındığı Sultanbeyli'de 3 bin 432 bağımsız bölümden oluşan 1473 yapıya yıkım ruhsatı verildi.

İlçede uzun yıllardır devam eden tapu meselesinin 2B olarak bilinen düzenleme sonrası çözülmesinin ardından dönüşümün önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

Tuzla'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Tuzla'da kentsel dönüşüme ilişkin ilk büyük dönüşüm 2015 yılında 1590 bağımsız bölümle başlatıldı.

İlçedeki 114 bin 820 bağımsız birimin 9 bin 419'u kentsel dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor.

İlçede, 1999 depremi öncesi yapılan sitelerin yer aldığı 7 mahalledeki yapıların yaklaşık yüzde 10'unun acil dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ümraniye'de 16 bin 300, Üsküdar'da 30 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü

Ümraniye'de kentsel dönüşümde bugüne kadar 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 binanın dönüşümü tamamlandı.

Binaların yüzde 65'i depreme dayanıklı ve yeni yapılardan oluşan ilçede, kalan yüzde 35'lik kısmın da yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 6 binin üzerinde yapı, 30 binin üzerinde bağımsız birim dönüştürüldü.

İlçede, farklı alanlarda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından toplam 1876 konut ve 142 ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı "Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" ön plana çıkıyor.

Zeytinburnu'nda yaklaşık 3 bin konutun dönüşümü sağlandı

Zeytinburnu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye ve TOKİ iş birliğinde son dönemde yapılan çalışmalarla yaklaşık 3 bin konutun dönüşümü sağlandı.

İlçedeki 15 bine yakın binanın büyük kısmı yenilenirken, dönüştürülmesi gereken binalara yönelik çalışmalar ise sürüyor.