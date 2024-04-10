İstanbul'da Bayram Tatili: Tema Parklar ve Akvaryumlar İlgi Odağı

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren bazı vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirmek için aileleriyle kentteki tema parklar ile akvaryumlara gitti.

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle sakin günler yaşanan kentte, bazı vatandaşlar tema parklar ile akvaryumları tercih etti.

Gezmek için Arnavutköy'deki tema parka gelenler, burada her yaş grubu için kurulan 30'u aşkın ünitede doyasıya eğlendi. Adrenalin severler için 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4. roller coasterı "Nefeskesen", Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı "Fatih'in Rüyası", tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği "Minik Kaşifler", optik illüzyon deneyimi yaşatan "Sihirli Oda" yoğun ilgi gördü.

Bayramı aileleriyle dışarıda geçiren çocuklar ve arkadaşlarıyla görüşen gençler eğlenirken, bu anlarını kayda almak için hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tema parkta ayrıca bayrama özel çizgi film karakterlerinden oluşan bir kortej minikleri karşılarken, karnaval alanında da "şişe avcısı", "kovaya basket", "pat pat balonlar", "kutu avcısı" gibi geleneksel oyunlarla da katılımcılar vakit geçirdi.

Kız kardeşi ve babasıyla birlikte tema parkta gelen 13 yaşındaki Ali Mert Kahyaoğlu, "Bayramın burada eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Kardeşimle, babamla birlikte olduğum için mutluyum. Babama da teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Su parkına yoğun ilgi

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan su parkında ise aileler çocuklarıyla hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerde bulundu.

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, burada Karadeniz'den Pasifik'e uzanan birçok temayı gördü ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yaptı. Çocuklar, 5 milyon litre suyun içinde yaklaşık 500 türün üzerinde 15 bin deniz canlısını görme imkanı buldu.

Safranbolu'dan İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Deniz Pars Ağyaroğlu, tatilini İstanbul'da geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.