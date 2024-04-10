Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstanbul'da Bayram Tatili: Tema Parklar ve Akvaryumlar İlgi Odağı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren bazı vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirmek için aileleriyle kentteki tema parklar ile akvaryumlara gitti.

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle sakin günler yaşanan kentte, bazı vatandaşlar tema parklar ile akvaryumları tercih etti.

Gezmek için Arnavutköy'deki tema parka gelenler, burada her yaş grubu için kurulan 30'u aşkın ünitede doyasıya eğlendi. Adrenalin severler için 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4. roller coasterı "Nefeskesen", Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı "Fatih'in Rüyası", tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği "Minik Kaşifler", optik illüzyon deneyimi yaşatan "Sihirli Oda" yoğun ilgi gördü.

Bayramı aileleriyle dışarıda geçiren çocuklar ve arkadaşlarıyla görüşen gençler eğlenirken, bu anlarını kayda almak için hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tema parkta ayrıca bayrama özel çizgi film karakterlerinden oluşan bir kortej minikleri karşılarken, karnaval alanında da "şişe avcısı", "kovaya basket", "pat pat balonlar", "kutu avcısı" gibi geleneksel oyunlarla da katılımcılar vakit geçirdi.

Kız kardeşi ve babasıyla birlikte tema parkta gelen 13 yaşındaki Ali Mert Kahyaoğlu, "Bayramın burada eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Kardeşimle, babamla birlikte olduğum için mutluyum. Babama da teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Su parkına yoğun ilgi

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan su parkında ise aileler çocuklarıyla hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerde bulundu.

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, burada Karadeniz'den Pasifik'e uzanan birçok temayı gördü ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yaptı. Çocuklar, 5 milyon litre suyun içinde yaklaşık 500 türün üzerinde 15 bin deniz canlısını görme imkanı buldu.

Safranbolu'dan İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Deniz Pars Ağyaroğlu, tatilini İstanbul'da geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İstanbul Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title