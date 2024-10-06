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İstanbul'da 4. Uluslararası Filistin Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da 4. Uluslararası Filistin Konferansı Düzenlendi
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İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferansta, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, dünya genelinde var olma mücadelesinin başladığını vurgulayarak düşüncenin önemine dikkat çekti.

İSLAM Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi tarafından İstanbul'da "4. Uluslararası Filistin Konferansı" düzenlendi. Konferansta bir konuşma yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, " Bugün sadece kardeşlerimin belirttiği gibi Filistin'de değil dünyanın her tarafında sosyal, siyasi, ekonomik, cihadi faaliyetlerimizle birlikte bir var olma mücadelesi ümmet için başlamıştır. O zaman bu acımasız yarışta gelin hep beraber geride kalanlar asla bir yük olarak görmeyeceğiz" dedi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi tarafından 4. Uluslararası Filistin Konferansı düzenlendi. Kongreye, Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Genel Sekreteri Dr. Abdul Razzak Makri, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Cevat Acar, akademisyen, siyasetçi ve çok sayıda kişi katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Mehmet Güney, " İnsan ve medeniyet hareketi olarak Türkiye ayağında sorumluluk aldık. Bu sadece Türkiye'yi, Filistin'i değil ümmeti ilgilendirecek. Belki de insanlığı ilgilendirecek, hayırlı çalışmalar için bir zemin olduğuna inanıyoruz" dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDE VAR OLMA MÜCADELESİ BAŞLAMIŞTIR'

Mehmet Güney, "Doktor Abdürrezzak kardeşimin de belirttiği gibi burada ikinci ve üçüncü gün bunların çıktıları tüm ümmetle ve insanlıkla paylaşılacak. Burası bir siyasi kuruluş platformu değil. Burası sportif bir platform değil. Burası ekonomik bir platformda değil. Burası bir düşünce platformu. O zaman burası askeri, siyasi, ekonomik bir platform değilse Müslüman için düşünceyi belki de bugün masaya yatırmamız gerekiyor. Müslüman için biliyoruz ki düşünce Allah'ın emir yasaklarının vahyin insan zihnindeki yansıması olarak biliyoruz. O zaman bu düşünce bizim neyimiz olur. Bu düşünce o zaman sağlıklı bir düşünceyle birlikte sağlıklı bir düşünce aynı zamanda arkasından bize doğru bir yol ve doğru bir söylemi de beraberinde getirecek. Sağlıklı bir düşünce, aynı zaman doğru bir stratejiyi de beraberinde getirecek. Sağlıklı bir düşünce aynı zamanda dostlarımızı, müttefiklerimizi de şekillendirecek. Herşeyden önce sağlıklı bir düşünce doğru bir hedefi ortaya koyacak. Düşünce bu bakımdan çok önemli. Sadece bu salondaki hasıla değil, buranın güzellikleri Allah'ın izniyle İslam dünyasındaki açılmaz dediğimiz o kör düğümlerin açılması için de bir hayır kapısı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Güney, "Bugün sadece kardeşlerimin belirttiği gibi Filistin'de değil dünyanın her tarafında sosyal, siyasi, ekonomik, cihadi faaliyetlerimizle birlikte bir var olma mücadelesi ümmet için başlamıştır. O zaman bu acımasız yarışta gelin hep beraber geride kalanları asla bir yük olarak görmeyeceğiz. Görevimizi yapacağız. Yaşam hakkı gelecek için bizim için çok önemliyse o zaman burada düşüncelerimizi netleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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