İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği verilere göre, saat 03.15'te İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde, 10.66 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz Kağıthane İstanbul AFAD Güncel Haberler

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