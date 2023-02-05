İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği verilere göre, saat 03.15'te İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde, 10.66 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel