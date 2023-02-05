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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre, saat 03.15'te İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde, 10.66 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Kağıthane İstanbul AFAD Güncel Haberler

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