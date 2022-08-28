Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de kaçak Hint keneviri ekildiği bilgisini aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) dron ve uydu görüntüleriyle yapılan incelemede, söz konusu bölgeler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda toplam 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title