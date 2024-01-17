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İstanbul'da 14 yaşındaki stajyer iş cinayetinde hayatını kaybetti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Özel, işçilerin güvende olmadığı düzenin değişeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İstanbul'da Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.'de staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk. 2023 yılında ülkemizde 1932 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçilerimizin güvende olmadığı bu düzen değişecek, kararlıyız" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de staj yaptığı fabrikada, 9 Ocak Salı günü kafasını sac büküm makinasına sıkıştıran 14 yaşındaki Arda Tonbul, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ'de staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk. 2023 yılında ülkemizde 1932 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçilerimizin güvende olmadığı bu düzen değişecek, kararlıyız!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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