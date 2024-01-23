İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin açılışını yapacak. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM Grup Toplantısında konuşacak. TBMM Genel Kurulu'nda SSK ve BAĞKUR emeklisine yüzde 5 ilave zam yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştirme ek protokolü imza töreninde emekçilerle bir araya gelecek.
23 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ
11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
10.45: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
12.45: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
13.30: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
15.00: TBMM Genel Kurulu'nda SSK ve BAĞKUR emeklisine yüzde 5 ilave zam yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
15.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştirme ek protokolü imza töreninde emekçilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…