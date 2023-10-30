İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK DONANMASI COŞKUSU (Havadan görüntülerle)

İSTANBUL, (DHA) 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı İstanbul Boğazı'ndaki resmi geçit töreniyle kutlandı. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndaki resmi geçit törenine katıldı. Savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yıldönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu komutasında 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edildi. TCG Anadolu rehberliğinde yapılan geçişe 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personel katıldı. TCG Anadolu'da sancak subayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı olarak ise Koramiral Kadir Yıldız görev aldı. Denizde resmi geçit töreni saat 17.00'de TCG Anadolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çimariva selamıyla selamlamasıyla başladı. Savaş gemilerinin katıldığı resmi geçit töreni havadan da görüntülendi.