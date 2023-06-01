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İstanbul-Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan TIR Devrildi

Güncel Haberler

BAKIRKÖY'de seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çaparak devrildi. Şoför şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 21.50 sıralarında, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi.

BAKIRKÖY'de seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çaparak devrildi. Şoför şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.50 sıralarında, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi. Mesut Ü.'nun kullandığı 68 ADG 421 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR, Marmaray hattının geçtiği köprüye takılarak devrildi. TIR şoförü Mesut Ü., kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Trafik, TIR'ın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

AYNI YERDE BENZER KAZALAR OLMUŞTU

Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte daha önce de benzer kazalar meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray Güncel Haberler

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