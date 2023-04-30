İSTANBUL-ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANAN ONLİNE UYGULAMANIN BAYİLERİNDEN KONKORDATO TEPKİSİ

SU siparişi sürecini dijitalleştirerek farklı markaları tek uygulamada bir araya getiren BiSU uygulamasının, konkordato ilan ettiğini haber alan bayi temsilcileri, İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Bayi temsilcileri, "Biz hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Bu kadar insan mağduruz. Biz bunların kaçmalarından korkuyoruz" dedi.

Türkiye'nin bir çok ilinde, çok sayıda damacana markasının dağıtımını yapan BİSU uygulamasının konkordato ilan ettiği haberini alan bayi temsilcileri, saat 23.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Suç duyurusunda bulunmak amacıyla adliyeye gelen 50 bayi temsilcisi, gece saatlerinde suç duyurusunda bulunamayacakları bilgisini alınca açıklama yaparak olaysız şekilde dağıldı.

"MUHATAP BULAMIYORUZ,MAĞDURUZ"

Yaşadıkları sorunu anlatan bayi sahibi Kürşat Karayılan, "Biz BİSU Tektuş firmasının altında bayilik alan şubeleriz. Bunlar bizim franchising bedellerimizi alarak bizi dolandırdı ve şuan bizim kestiğimiz faturaları 2-3 aydır ödemeyen bir firma. Konkordato açıkladıklarını söylüyorlar. Bizi dolandırmaya kalktılar, biz hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Bu kadar insan mağduruz" dedi.

Şube sahiplerinin zarara uğradığını belirten Kürşat Karayılan 'Bir şubenin en kötü 1 milyon TL zararı var. Bunun karşılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.