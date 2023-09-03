İSTANBUL-3'ÜNCÜ KITALARARASI ORAL-B CHALLENGE İSTANBUL TRİATLONU BEYKOZ'DA YAPILDI

Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral-B Challenge İstanbul, yüzlerce triatletin mücadelesine sahne oldu. Güneşin doğuşuyla birlikte zorlu parkura İstanbul Boğazı'nda yüzerek başlayan sporcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bisikletle geçti, ardından da koşarak finişe geldi. Heyecan dolu mücadelenin ardından yarışın erkekler genel kategorisinde Bahadır Tama 2: 01: 39'luk derecesiyle birinci olurken, kadınlar genel kategorisinde ise Tuğçe Karakaya 2: 17: 03'lük derecesiyle birinci oldu.

Dünyadaki önemli triatlon yarışmaları arasında yer alan Oral-B Challenge İstanbul, bu sene üçüncü kez Beykoz ilçesinde yapıldı. Triatlon sporunda İstanbul'u uluslararası haritaya koyan ve iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon unvanını taşıyan yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu, Beykoz Belediyesi iş birliği ve ağız sağlığı ürün markası Oral-B'nin sponsorluğuyla düzenlendi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen yarışma rekortmen dalışcı Şahika Ercümen ve oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in start vermesiyle başladı.

Kıyasıya rekabete ve heyecan dolu anlara sahne olan yarışmada sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Yarışmanın ilk etabı olan yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında yapılırken, Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilen bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatıldı. Koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu arasında koşuldu.

YALÇINKAYA: AVRUPA VE ASYA ŞAMPİYONASINI BİRLİKTE YAPMAK İÇİN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yarışmaya ilişkin, 'Triatlon yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı, yüzmeden bisiklete, bisikletten koşuya geçişin çok hızlı olması gerektiği bir branş. Sabah saat 06.15'de hava aydınlanır aydınlanmaz 2 bin 300 metrelik yüzmeyle başladık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2 tur olacak şekilde 40 kilometrelik bir bisiklet üstüne de 10 kilometrelik koşuyla yarışma tamamlandı. Bu sene bu organizasyonun 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk sene 500 ile sınırlamıştık geçen sene 700 ile sınırlıydı bu sene 800'ün üzerinde 18 ülkeden sporcuyu ağırlıyoruz. Üç yıl önce bu vizyonu ortaya koyduğumuzda hem P&G'in hem de Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun çok büyük desteğini hissediyoruz. Bu vizyonu ortaya koymamızda onun da çok büyük payı var. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile bu iki güçlü insanın bize vermiş olduğu özgüven ile herkesin hayal ettiği boğazda kıtalararası triatlon organizasyonuna başladık. Şu anda burada Avrupa, Asya ve dünya federasyon yetkilileri var. Onlarla 2025'te burada tarihte ilk kez herhangi bir branşta gerçekleştirilmemiş olan Avrupa ve Asya şampiyonasını birlikte yapmak için çalışma içerisindeyiz. Bir buçuk yıl önce bu hayali dile getirmiştik' dedi.

'TRİATLONUN GELİŞİMİNE CİDDİ KATKILAR VEREREK DEVAM EDECEĞİZ'

Sözlerine devam eden Yalçınkaya, 2025'te Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonasında 47 ülkeden fazla katılım beklediklerini ifade ederek '5 bin sporcuya yakın bir katılım bekliyoruz. Dünyada inanılmaz ses getirecek bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, federasyon çalışanlarına, P&G ve ORAL-B çalışanlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım her geçen sene triatlonun gelişimine ciddi katkılar vererek devam edeceğiz' diye konuştu.

TURNAOĞLU: HEDEFİMİZ TRİATLONDAN OLİMPİYATA İLK DEFA BİR SPORCU GÖNDERMEKTİ

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da 'Yarışmanın 3'üncüsünü yapıyoruz, bu bir hayaldi gerçek oldu. Biz Oral-B ve Triatlon federasyonu olarak 3 yıl önce bir araya geldik. Hedefimiz şuydu; hem bütün dünyaya marka olacak bir triatlon'u Türkiye'ye getirmek hem de bunu da Asya ve Avrupa'nın birleşme noktası olan Boğaz'da yapmak. Bizim hedefimiz aslında bir olimpik branş olan triatlondan olimpiyata ilk defa bir sporcu göndermekti. Çünkü P&G dünyada olimpiyatın en büyük 12 sponsorlarından biri. Müjde vereyim; inşallah en az 1 triatletimiz Paris Olimpiyatlarına gidecek. Böyle bir vizyonun adım adım gerçekliyor olması bizi çok mutlu ediyor' dedi.

AYDIN: AKTİF ŞEKİLDE ORGANİZASYONUN İÇERİSİNDE YER ALDIM

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise '800'ü aşkın sporcu arkadaşımız bu organizasyona katıldı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz triatlon federasyonuyla birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Birçok sponsorumuz var. 3'üncü yılındayız, önce sadece organizasyona destek vermiştik bu sefer kendim sporcu olarak aktif şekilde organizasyonun içerisinde yer aldım. Yüzmeyi Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım gerçekleştirdi, ben pedalladım, Triatlon Federasyon Başkanımız da koştu. Dolayısıyla 3 başkan, başkanlar takımını oluşturmuş oldu. Şuradaki atmosfere baktığımızda insanların yüzü gülüyor, mutlu ve huzurlular. İşte sporun böyle bir faydası var' şeklinde konuştu.

GENEL KLASMANDA DERECEYE GİRENLER

Yarışın erkekler genel kategorisinde Bahadır Tama 2: 01: 39'luk derecesiyle birinci olurken, Behzad Nobaripur 2: 04: 01'lik derecesiyle ikinci ve İlker Kökçe 2: 05: 57'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar genel kategorisinde ise Tuğçe Karakaya 2: 17: 03'lük derecesiyle birinci olurken, Ece Calp 2: 20: 24'lük derecesiyle ikinci ve Şennur Parlak Öner 2: 25: 10'luk derecesiyle üçüncü oldu.