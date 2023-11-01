İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın Başakşehir'de otomobiliyle ağaca çarparak ağır yaralandığı kaza öncesine dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iddia edilenin aksine Horasan'ı hiçbir aracın sıkıştırmadığı ve normal şekilde seyrettiği görüldü.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarında geçtiğimiz 30 Eylül Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada, görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabilmişti. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hakim Horasan'ı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hakim ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakim Horasan ağır yaralanmıştı

Polis ekipleri kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alınmıştı. Kazayı gören güvenlik kamerasının kaza esnasında elektrik kesintisi nedeniyle kayıt yapmadığı ve o esnada hakim Horasan'ı bir aracın sıkıştırdığı iddia edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda hakim Horasan'ı kazadan hemen önce yolda seyrettiği görüntüler ortaya çıktı.

Sıkıştıran herhangi bir araç tespit edilemedi

Görüntülerde, hakimin aracıyla yolda devam ettiği, yakınında hiçbir aracın kendisini sıkıştırmadığı ve yakın takipte bulunmadığı görüldü. Kameranın açısından çıkan hakim Horasan'ın ardından ağaca çarparak kaza yaptığı görüldü. - İSTANBUL