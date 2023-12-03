İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi

Tel Aviv'de yapılan gösteriye binlerce İsrailli katıldı. Esirlerin yakınları, serbest bırakılmalarını talep etti. Gösteri sırasında Gazze'den atılan roketler nedeniyle saldırı sirenleri çaldı.

TEL İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Gösterinin sona ermesinin ardından bir grup İsrailli, Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik teşkilatlarının bulunduğu kapıya giderek burada gerçekleşen savaş kabinesi sırasında protestolarını sürdürdü.

İsrailli esir yakınları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından savaş kabinesinin sevdiklerini geri getirmek için planlarını kendilerine açıklaması talebiyle slogan attı.

Göstericiler daha sonra Savunma Bakanlığı binasının ana girişine giderek burada protestolarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nde 9 yıldır esir olan Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Avera Mengistu'nun ailesi de protestoya katılarak "hepsini getirin ama onu unutmayın" yazılı pankart taşıdı.

Mengistu'nun ailesi İsrail yönetimini yakınlarını geri getirmek için yeterli çabayı göstermemekle suçlamıştı.

Protestoyu saldırı sirenleri böldü

İsrailli esirlerin yakınları protestosunu sürdürürken abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı. Göstericiler bir süre panik yaşadıktan sonra yerlere yatarak önlem aldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemine ait füzeler roketleri havada imha etti, patlama sesleri duyuldu.

Serbest bırakılan esirlerin durumu hakkında konuşamıyor

Yengesi ve yeğeni taraflar arasında varılan esir takası mutabakatıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan Zohar Avigdori, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer esir ailelerine destek olmak için bu gösteriye katıldığını belirtti.

Hükümete esirlerin nasıl getirileceğini söyleyemeyeceğini bunun onların görevi ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Avigdori, "Bizler yakınları hakkında endişeli vatandaşlarız. Hükümetten bizimle buluşmasını ve bize yol haritalarının ne olduğunu anlatmalarını istiyoruz. Onlar sadece baskıdan anlıyor, biz de onlara baskı yapmak için buradayız." dedi.

Avigdori, Gazze Şeridi'nden 4 gün önce serbest bırakılan yengesi ve yeğeninin durumu ve yaşadıkları hakkında "konuşamayacağını" belirtti.

Esir ailelerine destek olmak için gösteriye katılan 25 yaşındaki İsrailli Yuval Cohen, sevdiklerinden ayrı kalan aileleri desteklemek için buraya geldiğini dile getirerek "Sevgiyi, barışı destekliyorum. Umarım ki savaş içinde değil barış içinde yaşamamızı istiyorum." diye konuştu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.