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İsrailliler, esirlerin serbest bırakılması için gösteri yaptı

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Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun ofisi önünde toplanarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Gösteriler, Hamas üyelerinin İsrailli askerleri esir aldığı iddia edilen bir videonun yayınlanmasının ardından başladı.

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin bitişiğindeki Nahal Oz Yahudi yerleşim birimindeki bir askeri üsten İsrailli kadın askerleri esir aldığını gösterdiği iddia edilen bir videonun yayınlanmasının ardından İsrail'in birçok şehrinde de gösteriler başladı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kabine toplantısı öncesinde esirlerin aileleriyle görüştüğü, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise onların görüşme taleplerini kabul etmediği belirtildi.

Haberde, yüzlerce kişinin, esir takası anlaşması yapılarak İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması talebiyle Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde gösteri yaparak trafiği kapattığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosunun haberinde de yaklaşık 100 göstericinin Netanyahu'nun ofisinin girişini kapattığı bildirildi.

Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.

Tel Aviv'de ise protestocular kuzeye giden Ayalon Otoyolu'nu kapatarak hükümetin görevden alınmasını ve derhal erken seçim yapılmasını talep etti.

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas hareketiyle yapılan dolaylı müzakerelerde uzlaşmazlık göstererek esir takası anlaşmasını engellemekle suçluyor.

Hamas: Video kırpılmış ve üzerinde oynanmıştır

Videonun İsrail medyasına nasıl ulaştığı bilinmiyor ancak Kanal 12 televizyonu, videonun kadın askerlerin ailelerinin onayı alındıktan sonra yayınlandığını belirtirken, İsrail gazeteleri ise videoyu yayınlayanların esirlerin aileleri olduğunu aktardı.

Hamas, iddia edilen videoya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail medyasında dolaşan videonun kırpılmış ve üzerinde oynanmış bir video olduğunu, içeriğinin gerçekliğinin doğrulanamayacağını belirtti.

Açıklamada, bu videonun böyle bir zamanda yayınlanmasının, İsrail'in, birden fazla forum ve medya araştırması yoluyla yanlışlığı kanıtlanan uydurma anlatıları yayınlayarak Filistin halkının yiğit direnişinin imajını çarpıtmaya yönelik başarısız girişimleri bağlamında gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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