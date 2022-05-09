İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'i görüştü

İsrail, ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmeler kapsamında iş birliğini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yair Lapid'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve GKRY'li Bakan Ioannis Kasoulides video konferans yöntemiyle "3+1" formatında toplandı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, bakanların, "Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve refahı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini yinelemek için" bir araya geldikleri kaydedildi.

Açıklamada, bakanların, 3+1 formatındaki görüşmelere bağlılıklarını teyit ettikleri ve "Enerji, ekonomi, iklim politikaları, olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olma ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini yoğunlaştırmaya karar verdikleri" belirtildi.

Ortak açıklamaya göre bakanlar, toplantıda, İsrail'in ev sahipliğinde 27-28 Mart'ta düzenlenen Mısır, ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katıldığı Necef Zirvesi gibi girişimlere desteklerini ifade etti.

Bakanların ayrıca, İsrail'in Elad kentinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 3 İsraillinin ölümüne yol açan saldırı dahil "İsraillilere yönelik son zamanlardaki korkunç terör saldırılarını kınadığı" aktarıldı.

Söz konusu 4 ülkenin bakanlarının, 2022 yılı sona ermeden yeniden toplanmak için anlaştıkları kaydedildi. ??????