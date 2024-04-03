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İsrail'in saldırısında ölen yardım çalışanlarının naaşları Mısır'a ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın (WCK) çalışanlarından bazılarının naaşlarının Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına ulaştığı bildirildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalının haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, yardım çalışanlarının naaşlarını taşıyan ambulanslar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına ulaştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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