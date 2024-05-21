Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Refah kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda Kuveyt Hastanesi yakınında bulunan 3 ev tamamen yıkıldı. İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'tan 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah kentine yönelik son 24 saatteki bombardımanları sonucu ölen 5 kişinin cenazeleri ile yaralanan 11 kişi hastaneye getirildi.

İsrail savaş uçaklarının Kuveyt Hastanesi yakınını hedef aldığı saldırıda 3 ev tamamen yıkıldı.

İsrail'in, Refah'ın doğusundaki bölgelere sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu saldırıları sürerken, İsrail donanmasına ait botlar da Refah kenti sahilindeki bölgelere ateş açtı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Kuveyt İsrail Gazze Refah Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title