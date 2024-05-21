İsrail'in Refah kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda Kuveyt Hastanesi yakınında bulunan 3 ev tamamen yıkıldı. İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'tan 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah kentine yönelik son 24 saatteki bombardımanları sonucu ölen 5 kişinin cenazeleri ile yaralanan 11 kişi hastaneye getirildi.
İsrail savaş uçaklarının Kuveyt Hastanesi yakınını hedef aldığı saldırıda 3 ev tamamen yıkıldı.
İsrail'in, Refah'ın doğusundaki bölgelere sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu saldırıları sürerken, İsrail donanmasına ait botlar da Refah kenti sahilindeki bölgelere ateş açtı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.
Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.
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