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İsrail'in kuzeyinde İHA infilak etti

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'nde infilak ettiğini duyurdu. İHA'nın infilak etmesi sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'nde infilak ettiğini duyurdu.

Ordu radyosunun haberine göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir İHA, Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesinde herhangi bir can kaybına yol açmadan infilak etti.

Söz konusu İHA'nın ordunun müdahalesi sonucu mu yoksa kendi kendine mi patladığına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca Kiryat Shmona ve çevresindeki yerleşim birimleri dahil olmak üzere Yukarı Celile'nin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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