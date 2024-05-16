Üye Girişi
Haberler

İsrail'in hedef aldığı evde 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alması sonucu hamile bir kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail savaş uçakları diğer bölgelerde de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan bir evi hedef alması sonucu hamile bir kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu, hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki mezarlığı da hedef aldığını aktardı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Nasr ve Brezilya mahallelerindeki vatandaşların evlerini de hedef aldı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Saldırıda ev tamamen yerle bir olurken, evin çevresinde de ciddi hasar meydana geldi.

Sivil savunma ekipleri yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title