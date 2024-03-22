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İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı ailesinin hayatından endişe ediyor

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İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor.

Gazze'nin Sudani Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası elektrik mühendisi 46 yaşındaki İnmilad, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarından 4 gün önce iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konyalı firmanın daveti üzerine ülkesinden ayrıldı.

Türkiye'de bulunduğu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı ve halen devam eden saldırılar nedeniyle ülkesine dönemeyen İnmilad, kaldığı Konya'da çocuklarının özlemiyle yaşıyor.

İnmilad, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde kamplarda yaşayan ailesiyle zaman zaman telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

"Ailem açlıkla boğuşuyor"

Elektrik mühendisi İnmilad, AA muhabirine, her an bombalanma tehlikesi altında yaşayan ailesinin telefon görüşmesi için sınıra yakın bölgeye kadar yürümek zorunda kaldığını söyledi.

Bu nedenle ailesiyle haftada 1 gün ancak görüşebildiğini anlatan İnmilad, Gazze'de açlık ve ölüm korkusunun hüküm sürdüğüne işaret etti.

Konya'da yaşadığını dile getiren İnmilad, duygularını şöyle aktardı:

"Burada takıldım kaldım. Çocuklarımla telefonla görüştüğümde oradaki durumun vahametini bana anlatıyorlar. Ailem açlıkla boğuşuyor. Kızım suyla oruç tuttuğunu söylüyor. 'Ölüm her an her yerde' diyor. Sürekli saldırıların olduğunu anlatıyorlar. Güvenli bir yerleri yok. Onları çok özlüyorum. Sahurda sadece su içip yattıklarını, iftarı da bulabilirlerse az bir yemek ile açtıklarını söylüyorlar. Yakacak odun dahi bulamıyorlar, içecek su bulmaları çok zor. Kızım, çok yorulduğunu her an ölüm korkusuyla açlıkla mücadele ettiğini anlatıyor."

İnmilad, tüm varlıklarının İsrail'in saldırılarında yerle bir olduğunu, günlerinin haftada bir gün görüntülü görüştüğü ailesinin yaşamından endişe ederek geçtiğini vurguladı.

Sınır hattındaki yüksek bir bölgede internet çektiğini ve ailesinin oraya giderek kendisiyle iletişim kurduğunu vurgulayan İnmilad, "Çocuklarım ölümle karşı karşıya. ya İsrail saldırısında ya da açlıktan ölecekler. Tek isteğim onları oradan çıkarıp güvenli bir bölgeye yerleştirmek. Onlara kavuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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