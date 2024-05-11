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İsveç'te Filistin'e Destek Amacıyla Alternatif Şarkı Yarışması Düzenlendi

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İsveç'in Malmö kentinde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

İsveç'in Malmö kentinde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

Malmö'deki 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali öncesinde, şehrin Plan B bölgesinde kurulan sahnede 14 yerel sanatçı sahne aldı.

FalastinVision Organizatörü Ellen Hansson Khorsand, yaptığı yazılı açıklamada, Eurovision'u izlemek istemeyenler için alternatif şarkı yarışması düzenlemeyi uygun bulduklarını bildirdi.

Yarışmalarının "soykırım içermeme garantisi" olduğunun altını çizen Khorsand, "Yarışmamız insan haklarını savunmak ve doğru olanı yapmak için düzenleniyor." ifadesini kullandı.

Khorsand, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) düzenlediği Eurovision'un politik tarafsızlığını yitirdiğine işaret ederek, "Zira Gazze'de yaşanan vahşi soykırım kimsenin gözünden kaçmış olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinlilerin umutları, hayalleri, kültür ve sanatları olduğunu göstermeyi umuyoruz"

FalastinVision Sekreteri Fawz Nasser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının müzik ve sanat yoluyla Filistin kültürünü vurgulamak olduğunu belirterek, "Eurovision, soykırım sürerken İsrail'i yarışmaya davet etti. Bunu, dünyaya standartlarımızı göstermek ve katılımcıların müziği aracılığıyla Filistin kültürüne ve soykırıma dikkati çekmek için bir çözüm olarak görüyoruz." dedi.

Yarışmaya katılan Filistinli sanatçı Bashar Murad da etkinliğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yarışma, Filistin kültürünü, sanatını ve dayanışmayı kutlamak için düzenleniyor. Filistin'in Eurovision'da ana sahnede yer almasına izin verilmezken, İsrail'e izin veriliyor. FalastianVision da bu nedenle düzenleniyor." dedi.

Murad, etkinlik aracılığıyla Filistin'de yaşananlara dikkati çekmeyi ve Filistinlilerin umutları, hayalleri, tutkuları, kültür ve sanatları olduğunu göstermeyi umduklarını kaydetti.

Yarışmayı izleyenlerden Yla Kroona da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından menedildiği yarışmadan, Gazze'ye saldıran İsrail'in çıkarılmadığını vurgulayarak, "İsrail'e de 'hayır' demek zorundayız çünkü bu bir soykırım. Bu bir savaş değil, soykırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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