İsrail Hapishanesinde 16 Ay Tutulan Vücut Geliştirme Şampiyonu Semir Tertir'in Zorlu Yaşamı

İsrail hapishanesinde herhangi bir gerekçe sunulmadan 16 ay boyunca tutulan Filistinli vücut geliştirme şampiyonu Semir Tertir (35), uygulanan aç bırakma, darp, eziyet ve baskı eylemleri sonucu 30 kilogram kaybettiğini belirtti.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Asker el-Kadim Mülteci Kampı sakinlerinden, 2013'te Filistin Şampiyonası'nda birincilik, 2015 ve 2022'de ise ikincilik elde eden Tertir, İsrail hapishanesinde geçirdiği zorlu şartları, AA muhabirine anlattı.

Tertir, "Herhangi bir gerekçe sunmadan idari tutuklu olarak yaklaşık 480 gün İsrail hapishanelerinde tutuldum. 5 Ağustos'ta serbest bırakıldım." dedi.

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutulduğu aktaran Tertir, serbest bırakılmadan önce İsrail istihbarat yetkilisiyle gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, şöyle devam etti:

"Yetkili bana, 'kendini görmüyor musun? Hapishaneden çıktığında trend olacaksın ve çok ünlü olacaksın. Bunun sebebi tutuklanmadan önceki fotoğrafın' dedi. O zaman ne kadar kilo verdiğimi fark ettim.

Tutuklandığımda yaklaşık 83 kilogramdım, serbest bırakıldığımda ise 54 kilogramdım. İsrail hapishanesinde 16 ay tutulduğum sürece yaklaşık 30 kilo kaybettim. Hapiste kaldığım 16 ay, 18 yıllık sıkı çalışma, yorgunluk ve kas geliştirme çabalarımı ziyan etti."

"Ailem olanlara inanamadı"

Ailesinin, spor hayatı boyunca kendisini desteklediğini hatırlatan Tertir, serbest bırakıldıktan sonra gördüklerine inanamadığını belirtti.

Tertir, "Babam, spor kariyerimde en büyük destekçimdi. Annem ise yıllardır beslenme listeme uygun yiyecekler hazırlamaya özen gösterdi. Tüm bu çabalar hapishanede aç bırakılmamız sonucu ziyan oldu gitti." diye konuştu.

İsrail tarafından tutuklanmadan önceki ve serbest bırakıldıktan sonraki fotoğraflarını gösteren Tertir, "Burada serbest bırakıldığımda sanki ben değilim gibi. Kendime baktığımda İsrail hapishanesinden önceki halimi göremiyorum." ifadesini kullandı.

Tertir, ayrıca aylardır kızından ayrı kalmak zorunda kaldığını; onu çok özlediğini aktardı.

Aç bırakma ve eziyet

Hapishanede tutulmanın ve yorgunluğun hala bedenini ve psikolojisini etkilediğini belirten Tertir, hapishanelerde tutulanlarında çok zor şartlara olduğunu; eziyet edildiğini, gardiyanların hakaret ettiğini ve zaman zaman darbettiklerini aktardı.

Tertir, hapishanede ölmeyecek kadar yemek verildiğine işarete ederek, şunları söyledi:

"Yiyecek olmadığı için yaklaşık 5 ay oruç tuttum. Verilen yemekleri de toplayıp akşamları yiyorduk. Yemek olmadığı için bir iki gün ara vererek 16 ay oruç tutanlar vardı."

Yaşadıklarına rağmen sahalara dönmeye, kaybettiği kas kütlesini yeniden kazanmaya, Arap ve uluslararası turnuvalarda mücadele ederek hedeflediği şampiyonluklara ulaşmaya kararlı olduğunu kaydeden Tertir, "Pes etmeyeceğim ve eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğim." dedi.