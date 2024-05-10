İsrail-Hamas ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

KUDÜS, 10 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin Perşembe günü başarısızlıkla sonlanmasının ardından, İsrailli bir yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde operasyonlarına "planlandığı gibi" devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan gelişmeleri takip eden bir Xinhua muhabiri, Refah sınırında çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığını bildirdi.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkili, İsrail heyetinin Hamas, ABD, Mısır ve Katarlı müzakerecilerle çatışmaları sona erdirecek ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde görüştükten sonra Kahire'den ayrıldığını doğruladı.

Yetkili, yerinden edilmiş yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin barındığı Gazze'nin güney ucundaki Refah kentinde İsrail saldırılarının genişletilip genişletilmeyeceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail devletine ait Kan TV'ye göre, müzakereler Refah'ta devam eden İsrail kara saldırısı nedeniyle durduruldu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesi, Refah operasyonunun devamını görüşmek üzere Perşembe günü geç saatlerde bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Refah kentine yönelik saldırılarını derinleştirmesi halinde İsrail'e silah sevkiyatlarının bir kısmını durdurma kararını yorumlayan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'deki operasyonlarını sürdürmeye yetecek kadar silahlarının bulunduğunu kaydetti.

IDF Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Refah'taki operasyon da dahil olmak üzere planladığı operasyonlar için gereken mühimmata sahip. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "ABD bugüne kadar İsrail'e ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne eşi benzeri görülmemiş bir şekilde güvenlik desteği sağladı. Aramızda anlaşmazlıklar olduğunda bile bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz" diye konuştu.