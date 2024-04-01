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İsrail Genelkurmay Başkanı, kuzeydeki saldırı planlarını onayladı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında özellikle Lübnan Hizbullahı ile devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi.

İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor. Bölgede şu ana kadar 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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