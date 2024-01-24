İsrail, Gazze'deki UNRWA Eğitim Merkezini Vurdu

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini vurduğu bildirildi.

Bölgedeki kaynaklar, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta UNRWA'ya ait eğitim merkezi olan ve on binden fazla kişinin sığındığı yeri hedef aldığını belirtti.

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarılırken, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün engellendi"

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş on binden fazla Filistinlinin sığındığı eğitim merkezlerinin vurulduğunu doğruladı.

White, "Gazze Han Yunus'ta çatışmalar tırmanıyor. Yerinden edilmiş on binden fazla kişinin sığındığı eğitim merkezi az önce vuruldu, binalarda yangın çıktı. Büyük kayıp var. Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün boyunca engellendi, insanlar mahsur kaldı." ifadesini kullandı.

White'ın açıklamasında, saldırının kim tarafından yapıldığına değinilmemesi ise dikkati çekti.