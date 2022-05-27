İsrail, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonucunu ABD ile paylaşacak - Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürüldüğüne ilişkin Filistin soruşturmasının sonuçlarını reddettiklerini ve kendi yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarını Washington ile paylaşacaklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile Biden telefonda görüştü. İki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonunda bölgeye yapacağı ziyareti, bu ziyaretin bölgesel güvenlik, ekonomi ve Orta Doğu halklarının ilişkilerine katkı sağlaması imkanlarını ele aldı.

Görüşmede, gazeteci Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen baskını takip ederken İsrail askerlerince öldürülmesi de gündeme geldi.

Açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanı, olayla ilgili Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmayı "taraflı" olarak nitelendirerek reddettiklerini söyledi. CNN televizyonunun araştırmasının da "ön yargılı ve yanıltıcı" olduğunu savunan Lapid, İsrail'in yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını "standart prosedürde olduğu gibi ABD ile paylaşacaklarını" ifade etti.

Görüşmede iki bakanın ayrıca "İran ve vekilleriyle mücadelenin de içinde olduğu küresel tehditleri" ele aldığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen, 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı için Blinken ve Amerikan halkına başsağlığı diledi.

İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı, Ebu Akile'nin İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak öldürüldüğünü ve dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin CNN televizyonu da İsrail güçlerinin Ebu Akile'yi öldürdüğüne ilişkin bulguları haberinde derlemişti.