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İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya geçişine kısıtlama uyguladı

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İsrail, ramazan ayının ilk cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilerin Kudüs'e geçişine kısıtlama uyguladı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki '300' isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail'in sabah saatlerinden bu yana çok sayıda asker ve polis konuşlandırdığı kontrol noktalarına akın eden Filistinlilerin Kudüs'e girişine çeşitli nedenlerle izin verilmedi. Çok sayıda Filistinli, kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

İsrail, ramazan ayının ilk cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilerin Kudüs'e geçişine kısıtlama uyguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana çok sayıda asker ve polis konuşlandırdığı kontrol noktalarına akın eden Filistinlilerin Kudüs'e girişine çeşitli nedenlerle izin verilmedi. Çok sayıda Filistinli, kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü kadınların ve 55 yaş üstü erkeklerin, cuma günleri Mescid-i Aksa'da ibadet etmek için özel izin almaları şartıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelebileceğini açıklamıştı.

AA muhabirine konuşan Ramallah kentinden kontrol noktasına gelen Ranya Ebu Safiye (48),yaş sınırına uymadığı için İsrail yetkililerin Kudüs'e girmesini engellediğini söyledi.

Ebu Safiye, "Kudüs şehrine girip ibadet etmek için her yıl Ramazan ayını bekliyoruz ama uygulanan kısıtlamalar nedeniyle engelleniyoruz. Biz sadece namaz kılmak için geldik. Hareket özgürlüğü nerede, ibadet özgürlüğü nerede?" sözleriyle kısıtlamalara tepki gösterdi.

Ramazan ayı boyunca kutsal yerlere erişimlerine izin verilmediğini kaydeden Ebu Safiye, İsrail'in "yeni bir gerçeklik dayatmak ve kontrol etmek amacıyla Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs kentini Müslümanlardan boşaltmaya çalıştığını" belirtti.

"Tokat yemiş gibiyim"

Nablus kentinden gelen Filistinli Sadık Feyl (71), "Manyetik kartım (elektronik güvenlik kartı) olmadığı bahanesiyle beni geri gönderdiler." diye konuştu.

Feyl, "Bu yaşta benden izin belgesi isteniyor, kolaylık bunun neresinde? Bu, Filistinlilerin güvenlik bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemeye yönelik bir İsrail politikasıdır. Bu, Ramazan ayında Kudüs'e girmemin engellendiği ilk yıl. Tokat yemiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

Beytüllahim'deki kontrol noktasında da aynı durum yaşandı ve yaş sınırı, özel izin belgesi gibi çeşitli gerekçelerle Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin verilmedi.

Filistinli Ahmed Mehamid (65) de özel izni olmadığı gerekçesiyle Kudüs'e girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Mehamid, "Biz yaşlılar genellikle izinsiz giriyorduk. Bugün çok sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor ve Mescid-i Aksa'ya girişimiz engelleniyor. Bu Filistin halkından intikam almak." diye konuştu.

İsrail ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin geçerli bir manyetik (güvenlik) iznine sahip olmaları ve güvenlik durumlarının değerlendirilmesi şartıyla ramazan ayı boyunca cuma günleri Kudüs'e girişlerine izin verileceğini açıklamıştı.

Açıklamada, sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların ibadet etmesine izin verileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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