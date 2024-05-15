İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'a görevden alma çağrısı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda ayrışma yaşayan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini söyleyen Gallant'ı hedef aldı.

Gallant'ın, Netanyahu ve kabinenin geri kalanıyla Gazze'nin idaresi konusunda ayrışma yaşadığını kaydeden Smotrich, Savunma Bakanı'nın planının Gazze'de "bir Arap terör devletinin" kurulmasının önünü açacağını iddia etti.

Smotrich, Netanyahu'nun Filistin yönetiminin Gazze'nin idaresine müdahalesini reddeden bir kararı hükümete sunması ve ardından Gallant'a "hükümetin politikasını uygulama ya da anahtarları ofisine iade etme" seçeneğini bildirmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir de görevden alma çağrısına katıldı

Aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle gündemden düşmeyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'yla ayrışan Gallant'ın görevden alınmasını talep etti.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Gallant'ın bakış açısına göre Gazze'nin İsrail ordusu ile Hamas'ın idare etmesi arasında hiçbir fark olmadığını öne sürerek, "7 Ekim'de başarısız olan ve bugün de başarısız olmaya devam eden bir Savunma Bakanı anlayışının özü bu. Savaşın hedeflerine ulaşabilmesi için böyle bir Savunma Bakanı'nın değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine yanıt vermişti.

Ordunun Hamas'a karşı savaşmaya devam ettiğini aktaran Netanyahu, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu bugün başka bir açıklamasında İsrail'in aylardır Hamas'tan sonra Gazze'nin idaresi konusundaki sorularla uğraştığını öne sürmüştü.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalıştığını ve yapılanların bir kısmının gizli olduğunu kaydetmişti.