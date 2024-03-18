İsrail'de Harediler Zorunlu Askerlik Hizmetine Karşı Protesto Etti

İsrail'de zorunlu askerlik hizmetine katılmaya karşı çıkan ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs'te kentin işlek noktalarından birinde yol kapatarak protesto gösterisi yaptı.

Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan yaklaşık yüz kişilik ultra Ortodoks Yahudi, Batı Kudüs'ün merkezinde yağmurlu havaya rağmen toplanarak tramvay hattı ve trafiği kapattı.

Geleneklerine uygun siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka takan Harediler, "Ölürüz ama askerliğe gitmeyiz", "Askere gidersek köpeklerle eşit oluruz" diye slogan attı. Harediler, el ele tutuşarak halka yapıp dans etti.

İsrail polisi, tramvay ve toplu taşıma yolunu açmak için Haredileri yoldan zor kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Taraflar arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail polisi, Haredilere karşı güç kullandıktan sonra yolu yeniden trafiğe açtı.

Muhalefetten 10 bin Haredinin askere alınması çağrısı

Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda 3'te ikisinden fazlası kadın ve çocuk, 31 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yaptı.

Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıklamıştı.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söylemişti.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.