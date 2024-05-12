İsrail bombardımanı nedeniyle 110.000 kişi güvenlik arayışında
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail bombardımanının yoğunlaşması nedeniyle yaklaşık 110.000 kişinin güvenlik arayışı içinde olduğunu bildirdi.
GAZZE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanının yoğunlaşması nedeniyle yaklaşık 110.000 kişinin güvenlik arayışı içinde Refah'tan kaçtığını bildirdi.
İsrail ordusu bölge sakinlerine batıdaki sığınaklara, özellikle de Refah'ın batısı ile Han Yunus arasında yer alan el-Mevasi bölgesine gitmelerini söyledi.