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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi. İsrail'in yıkım uygulamaları artarken, Filistinliler tepki gösteriyor.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Duyuk köyüne askeri iş makineleriyle baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Duyuk köyündeki bir ev, birkaç tesis ve duvarı "ruhsatsız" inşa edildikleri gerekçesiyle yıktı.

Yıkıma tepki gösteren Duyuk köyü sakinleri ile İsrail askerleri arasında çıkan arbedede Filistinli gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldı.

Köy sakinlerinden Filistinli Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Duyuk köyünde 30'dan fazla evin ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkım tehdidi altında olduğunu söyledi.

İsrail'in, Filistinlilerin kendilerine ait tapulu evlerinde inşa ettikleri yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını dile getiren Ali, Tel Aviv yönetiminin Filistinli vatandaşlara baskı aracı olarak kullandığı yıkım uygulamalarını artırdığını belirtti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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