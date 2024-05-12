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İsrail, Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 28 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 710'a yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu baskınların Ramallah'ın yanı sıra Beytullahim, El Halil, Eriha, Cenin ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri darbettiği kaydedildi.

İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 710'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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