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İsrail Başbakanı Yair Lapid, haftalık kabine toplantısında konuştu

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Haftalık kabine toplantısına katılanlardan detaylar İsrail Başbakanı Yair Lapid'in konuşması TEL AVİV - İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haftalık kabine toplantısına katılanlardan detaylar

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in konuşması TEL AVİV - İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel

Yair Lapid İsrail Kudüs Güncel Haberler

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