İsrail askerlerinin ateşi sonucu 2 Filistinli öldü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 17 yaşındaki Ahmed Yağı ve 31 yaşındaki İbrahim el-Titi'nin öldüğü belirtildi. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 305'e yükseldi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli öldürüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle 17 yaşındaki Ahmed Yağı ile 31 yaşındaki İbrahim el-Titi'nin öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 305'e yükseldi.