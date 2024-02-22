Isparta'da DEAŞ üyesi Fransız zanlı tutuklandı

Isparta'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Fransa uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte terör örgütleri mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Fransa uyruklu A.Y.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.