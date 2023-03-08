Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da Panda Ailesi Çin ile İspanya Arasında Dostluk Köprüsü Kurdu

Güncel Haberler

İspanya'da Panda Ailesi Çin ile İspanya Arasında Dostluk Köprüsü Kurdu

MADRİD, 8 Mart (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda dev pandalar You You ve Jiu Jiu eğleniyor, 7 Mart 2023.

MADRİD, 8 Mart (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda dev pandalar You You ve Jiu Jiu eğleniyor, 7 Mart 2023.

Hayvanat Bahçesi Akvaryumu ile Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi arasındaki yakın işbirliği sayesinde uzmanlar ve personel, bu son derece nadir türün, kendi evinden çok uzaktaki bir ülkede üremelerini sağlamayı başardı. You You ve Jiu Jiu, Ekim 2021'de Hua Zuiba ile partneri Bing Xing'den dünyaya geldi. Bu dev panda ailesi, İspanya ile Çin arasında samimi bir dostluk köprüsü olarak görülüyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hayvanat Bahçesi İspanya You Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title