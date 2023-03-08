İspanya'da Panda Ailesi Çin ile İspanya Arasında Dostluk Köprüsü Kurdu

MADRİD, 8 Mart (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda dev pandalar You You ve Jiu Jiu eğleniyor, 7 Mart 2023.

Hayvanat Bahçesi Akvaryumu ile Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi arasındaki yakın işbirliği sayesinde uzmanlar ve personel, bu son derece nadir türün, kendi evinden çok uzaktaki bir ülkede üremelerini sağlamayı başardı. You You ve Jiu Jiu, Ekim 2021'de Hua Zuiba ile partneri Bing Xing'den dünyaya geldi. Bu dev panda ailesi, İspanya ile Çin arasında samimi bir dostluk köprüsü olarak görülüyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)