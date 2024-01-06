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İslahiye'de toplu taşıma araçları denetlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek sürücülere uyarılarda bulundu. Yolcu taşımacılığı standartları ve yolcu güvenliği konularında denetimler gerçekleştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler, yolcu taşımacılığı konusunda standartlara uyulup uyulmadığı ve yolcu güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı konularında denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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