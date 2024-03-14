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İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, şehitlere rahmet dileyerek, ailelerle sohbet etti ve gazilere sağlık dileğinde bulundu. Programa, Belediye Başkanı, askeri personeller ve şehit ve gazi yakınları da katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Mehmet Soylu, vatan için şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve gazilere sağlık diledi.

Ailelerle sohbet eden Soylu, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.

Programa Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Soylu Gaziantep İslahiye Politika Güncel Haberler

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