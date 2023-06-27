İSKİ, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çevre ve insan sağlığı açısından kurban kanları ve atıklarının yağmur suyu hatlarına ve derelere dökülmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), çevre ve insan sağlığı açısından kurban kanları ve atıklarının yağmur suyu hatlarına ve derelere dökülmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

İski, Kurban Bayramı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş dönemlerde kesilen kurbanların kan ve atıklarının yağmur suyu hatlarına ve derelere dökülmesi dolayısıyla yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. İSKİ açıklaması şöyle:

"İstanbul'da yağmur suyu hatları tarafından toplanan sular, derelere, barajlara ve sahillere ulaşmaktadır. Her ne kadar kurban kesimi için çeşitli alanlar belirlense de bireysel olarak kesim yapılması bazı olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bayramda kesilen kurbanlara ait kanların yağmur suyu hatları ve derelere dökülmesi çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Yine derelere atılan gübre, saman gibi atıklar, derelerde kirliliğe sebep olmaktadır. Çevre ve insan sağlığı açısından kurban atıkları ve kanlarının dere ve yağmur suyu hatlarına dökülmemesi büyük önem arz etmektedir. İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereceklerine olan inancımızla, tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz."