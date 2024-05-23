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İskenderun'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu, ancak araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

İskenderun-Payas Otoyolu Güzelçay Mahallesi'ndeki gişelerde, S.A. yönetimindeki 31 B 6508 plakalı otomobil, N.A'nın kullandığı 33 DES 49 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre uzun kuyruklar oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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