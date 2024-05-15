İskenderun'da depremzede çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için organize edilen "Konteyner Lig" futbol turnuvası tamamlandı.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda "Birlikte güçleneceğiz" sloganıyla 2 Mart'ta Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada başlayan turnuvaya, 12-17 yaş arası çocuklardan oluşan 30 takım katıldı.

Lise kategorisinde Koç A birinci, Kore A ikinci, Üsküdar takımının ise üçüncü olduğu turnuvayı ortaokul kategorisinde de Arkas D birinci, Sakarya A ikinci, İGSAŞ B ise üçüncü tamamladı.

Dereceye giren ekiplere kupa ve madalyalarının sunulduğu turnuvayı kategorilerinde birinci tamamlayan takımlardaki 20 çocuğa, IC İbrahim Çeçen Vakfınca eğitim bursu verileceği bildirildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 ay süren turnuvanın tamamlandığını söyledi.

İlçedeki gençleri sporla buluşturmak adına faaliyetlerin süreceğini belirten Demiryürek, "Gençlerimiz haftanın 6 günü bu sahalarda spor yapmanın zevkine vardılar. Her ne kadar ligi sonlandırmış olsak bile beden eğitimi öğretmenlerimiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelimiz spor yapabilmeleri için onları her türlü organizasyona teşvik etmeye devam edecekler." diye konuştu.