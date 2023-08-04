İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa işçi servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kale Köyün'de meydana geldi. Gökal Kasabasından Erbaa'ya dönen inşaat işçilerini taşıyan Hüseyin Uzun idaresinde ki 06 FK 9058 plakalı kamyonetin sürücüsü Kale Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayıp uçuruma yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada yaralanan H.H., A.Y., M.K. ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralan sürücü Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.