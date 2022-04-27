İş makinesi yüklü çekici devrildi, sürücü ilk iş annesini aradı

Kaza, öğleden sonra Körfez Hacıosman Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Emre Saraç idaresindeki 64 BE 202 plakalı iş makinesi yüklü çekici ile Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri'nden çıktı. Emrah Emre Saraç, Körfez ilçesine gitmek için navigasyon kullandı. Cihazın gösterdiği yolu takip eden sürücü, ağır tonajlı araçlara yasak olan Nihat Atsız Sokağa girdi. Dik rampa olan yolda iniş yaptığı sırada freni boşalan çekici kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyere çarpan araç devrilerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.