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Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti

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Avrupa Birliği dönem başkanlığını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden devralan İrlanda, 6 aylık süreçte savunma, rekabetçilik, enerji, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi konulara odaklanacak. Dublin yönetimi ayrıca Gazze ve Batı Şeria'daki duruma dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde, ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçti.

Dublin yönetimi, sloganını "Birlik içinde güç" olarak belirlerken, "rekabetçilik, değerler ve güvenlik" de dönem başkanlığının temaları olarak açıklandı.

İrlanda, AB ülkelerinin küresel piyasalarda rekabetçiliğini artırma, genişleme, savunma alanındaki girişimlerin sürdürülmesi, Birliğin yapay zeka alanındaki kapasitesini güçlendirme ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı gibi başlıklara odaklanacak.

Dublin yönetimi ayrıca " Gazze'deki vahim insani durum ve Batı Şeria'daki kötüleşen durumu sona erdirmek için çalışacağını" açıkladı.

İrlanda, dönem başkanlığını 1 Ocak 2027'de Litvanya'ya devredecek.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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